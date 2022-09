Calcio: Inzaghi, 'per passare girone Champions dobbiamo fare 10 punti'

Milano, 6 set. - "Sappiamo che per passare dobbiamo fare 10 punti, è più difficile rispetto allo scorso l'anno. Per noi deve essere un'opportunità sfidare una delle 3-4 candidate a vincere la Champions". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco.

Pubblicità

La sfida ai campioni di Germania arriva dopo il ko nel derby. "Le sconfitte devono diventare delle opportunità, quella di sabato scorso contro il Milan l'abbiamo analizzata -prosegue il tecnico nerazzurro-. Fino all'1-1 eravamo in controllo, poi c'è stato il passaggio a vuoto. Sul 3-2 avremmo meritato il pareggio per quanto creato, ma ora è così. Dobbiamo lavorare di più, io in primis".

Sul banco degli imputati dopo la sconfitta con il Milan è salito Samir Handanovic. "Si cerca sempre il colpevole, sono io il principale colpevole. Il campionato sta andando a rilento, non solo per noi ma anche per le altre. Bisogna pensare partita dopo partita, tutti dobbiamo migliorare. Abbiamo perso i due big match in campionato, sappiamo di dover migliorare. Perdere il derby non fa mai piacere, nonostante la delusione ho visto la squadra allenarsi nel migliore dei modi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA