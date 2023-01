Calcio: Inzaghi promuove l'Inter, 'contentissimo dei ragazzi, hanno fatto una grande gara'

Cremona, 28 gen. - "Io sono contentissimo dei ragazzi. Hanno fatto una grandissima gara, l'hanno approcciata nel migliore dei modi: peccato per l'eurogol di Okereke perché poteva metterci in difficoltà, però i ragazzi sono stati bravi". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi commenta la vittoria per 2-1 sul campo della Cremonese. "Sono molto contento del carattere dimostrato dalla squadra, venivamo da una brutta sconfitta e prendere un gol così dopo un approccio così positivo non era facile, penso la squadra sia stata sul pezzo", aggiunge Inzaghi ai microfoni di Dazn.

