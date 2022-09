Calcio: Ita Airways sarà il vettore delle nazionali azzurre fino al 2024

Firenze, 22 set. - Si è svolta oggi nell'aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano la conferenza stampa di lancio dell'accordo fra Ita Airways e Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e l'amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, hanno illustrato alla stampa le iniziative concordate all'interno di un importante accordo che vede Ita Airways e Figc unite da oggi e fino al 31 dicembre 2024. Presente alla conferenza stampa anche il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini.

Pubblicità

“Oggi celebriamo una partnership che ha radici molto profonde - ha sottolineato Gravina - una sorta di connubio naturale tra la nostra federazione e Ita Airways. Ita Airways, infatti, comunica nel mondo intero l'immagine dell'Italia e delle sue eccellenze, e le Nazionali italiane di calcio sono orgogliosamente parte di questo grande sistema”. “Con il presidente della Figc e il Ct della Nazionale italia di condivido il fatto che milioni di italiani pensano di saper fare il nostro mestiere meglio di noi. Scherzi a parte - ha commentato l'ad di Ita Airways, Lazzerini – essere qui a Coverciano è davvero emozionante e questo progetto è il coronamento di un lungo lavoro già iniziato tempo fa e che oggi ufficializziamo”.

“È bello volare su Ita - ha chiosato il Ct Mancini - anche perché la livrea dei loro aerei è azzurra come la Nazionale. Ci fa molto piacere quest'accordo: le sfide sono stimolanti soprattutto quando si parte dalle difficoltà”. Alla base della collaborazione tra Ita Airways e Figc c'è la volontà comune di sviluppare e promuovere lo sport italiano nel mondo. Per fare questo, Ita Airways sarà il vettore ufficiale delle Nazionali italiane di calcio, occupandosi, in questi due anni, di tutte le trasferte aeree. In base all'accordo, tutte le Nazionali, maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer e esport saranno a bordo di Ita per raggiungere le sedi di gara delle competizioni internazionali alle quali le Squadre Azzurre prenderanno parte. Oltre a loro, anche l'Associazione Italiana Arbitri, il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico saranno tra i beneficiari dell'accordo, che prevede inoltre agevolazioni particolari per gli spostamenti del “business travel” della Federcalcio.

In base ai dati medi per anno rilevati dalla Figc negli ultimi anni, le 23 Nazionali italiane di calcio viaggiano con circa 25 voli charter dedicati a/r verso le sedi di gara, soprattutto in Italia e in Europa, con a bordo circa 2800 tra Calciatori, Staff tecnici, Media e Partner. A questi numeri si aggiungono oltre 13.000 viaggiatori individuali considerando sia le Squadre Nazionali che usano voli di linea, sia il personale Figc e gli Arbitri che si spostano per i rispettivi impegni.

Nel complesso, quindi, in base all'accordo ufficializzato oggi, Ita Airways trasporterà per i prossimi 2 anni (2023- 2024) oltre 30.000 viaggiatori considerando tutte le diverse tipologie di utente Figc, tra Calciatori e Staff tecnici delle Nazionali, Arbitri, Media inviati al seguito delle Nazionali e ospiti dei Partner Figc.

Ita Airways, fin dalla sua nascita, ha legato il proprio Brand al mondo dello sport al fine di affermare il ruolo di ambasciatrice dell'eccellenza dello sport italiano: è Blu Savoia la sua nuova livrea e ogni giorno aerei dedicati ai campioni e alle campionesse di sempre di tutte le discipline sportive italiane volano in tutto il mondo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA