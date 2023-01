Calcio: Italiano, Abbiamo obbligo di risalire in classifica

FIRENZE, 03 GEN - "Abbiamo lavorato in queste settimane per farci trovare pronti, abbiamo l'obbligo di risalire in classifica cominciando da domani". Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita interna con il Monza, sprona la sua Fiorentina. "Dobbiamo subito riattivarci, soprattutto a livello mentale dopo una sosta così lunga" - ha aggiunto il tecnico, che non potrà contare sugli infortunati Nico Gonzalez, Sottil, Mandragora e deve valutare la condizione di Amrabat rientrato solo due giorni fa dopo le vacanze post Mondiale. "Si è allenato poco con la squadra, fisicamente sta bene ma deciderò all'ultimo. Io lo vorrei al 100% sotto ogni punto di vista. Se ho avuto rassicurazioni dalla società che non sarà ceduto a gennaio come è accaduto l'anno scorso con Vlahovic? Non ne abbiamo discusso forse perché - ha sorriso - il ragazzo non era qui con noi in questo periodo... Battute a parte mi ha fatto piacere vederlo così apprezzato ai Mondiali e mi fa ben sperare anche in chiave viola".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA