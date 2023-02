Calcio: Italiano deluso "Fiorentina meritava di vincere"

FIRENZE, 19 FEB - "Una partita che meritavamo di vincere ampiamente per quello che abbiamo creato. Non mi soddisfa il non saper vincere le partite. Massimo impegno di tutti, soprattutto da quelli che sono subentrati. Non ho niente da aggiungere. Non ho risposte, parliamo sempre delle stesse cose. Abbiamo tirato quasi 30 volte in porta". Vincenzo Italiano è rammaricato e arrabbiato perché la sua Fiorentina non è riuscita a vincere contro l'Empoli dopo la bella notte in Conference League di Braga. I viola hanno ottenuto solo due punti nelle ultime sei partite: "Dipende anche dai momenti, bisogna vedere come ti gira. I ragazzi non mollano e ci mettono impegno. L'abbiamo provate tutte: dalla doppia punta ai piedi invertiti. Il problema è che non abbiamo la concretezza della grande squadra. Dispiace non poter far felice la gente di Firenze. Noi siamo i primi dispiaciuti. Questa squadra è in corsa in tre competizioni e adesso dobbiamo raggiungere delle posizioni sopra di noi" dice Italiano. "Non possiamo prescindere da essere agonisticamente sempre al massimo. Giocare a Firenze non è facile per nessuno, contro una squadra con gran qualità. Bisogna metterci qualcosina in più per colmare questo gap. Nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno dopo che non siamo stati bravi a chiuderla. Loro ci hanno abbassati. Il pareggio alla fine è un risultato giusto" sottolinea l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti. "Nel primo tempo abbiamo interpretato bene la preparazione della partita - ha sottolineato -. Poi ci sono stati 4-5 occasioni in cui è mancato l'ultimo passaggio, potevamo essere più cattivi lì. Abbiamo un'ottima posizione di classifica, ma non ci lascia tranquilli, non possiamo rilassarci". Da registrare, infine, un episodio isolato al termine della gara, all'esterno della tribuna Artemio Franchi tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e un tifoso della Fiorentina: è andato in scena un battibecco, con animi molto accesi, per la contestazione verso il presidente Commisso e lo stesso dirigente viola. Alla fine, è dovuta intervenire la sicurezza dello stadio a placare gli animi, bloccando e portando via il dirigente viola.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA