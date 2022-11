Calcio: Jordi Cruyff, 'Messi e il Barcellona meritano un ultimo ballo insieme'

Barcellona, 30 nov. Lionel Messi è destinato a tornare a Barcellona un giorno perché il giocatore e il club "meritano un ultimo ballo insieme", secondo il direttore sportivo dei catalani Jordi Cruyff. La stella argentina dopo 21 anni al Barca si è trasferito al Paris Saint-Germain nell'agosto 2021 poiché il club non poteva permettersi un nuovo accordo secondo le regole del fair play finanziario de LaLiga. Messi è ora alla sua seconda stagione con il Psg, ma è in scadenza di contratto alla fine della stagione ed è stato ipotizzato un suo passaggio all'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Il sette volte vincitore del Pallone d'Oro compirà 36 anni l'anno prossimo e Cruyff spera di rivederlo al Camp Nou in futuro, anche se ammette che potrebbe non essere in grado di giocare.

"È chiaro che Barcellona e Messi dovranno essere di nuovo insieme un giorno", ha detto Cruyff a RAC1. "Potrebbe essere dopo la sua carriera, ma meritano un ultimo abbraccio, un ultimo ballo insieme". Messi ha segnato 672 gol in 778 presenze con il Barcellona e ha fornito altri 265 assist, per un totale di 937 gol. Ha giocato 219 volte e segnato più 211 gol sotto la guida di Pep Guardiola e con il tecnico catalano ha vinto 14 trofei in quattro stagioni. Da allora Guardiola ha trascorso tre stagioni con il Bayern Monaco ed è alla sua settima stagione con il Manchester City, dove rimane sotto contratto fino a luglio 2025.

Parlando questa settimana, Guardiola ha detto che un giorno sarebbe tornato al Barcellona se il club avesse avuto bisogno di lui, aggiungendo che "niente è paragonabile" alla gestione di un club così vicino al tuo cuore. Alla domanda sulla possibilità che Guardiola possa dirigere nuovamente i blaugrana più in là, Cruyff ha dichiarato: "Ha raggiunto il livello di poter scegliere il proprio destino. Non molti sono arrivati ​​a quel punto, è il sogno di ogni professionista. Che ritorni o meno, non ne ho idea. Penso che al City sia felice".

