Calcio: Juric ne convoca 19 per la Coppa Italia, Izzo escluso

TORINO, 06 AGO - Sono 19 i calciatori convocati da Ivan Juric in vista della sfida di questa sera contro il Palermo, valida per i trentaduesimi di finale di coppa Italia. Assenti per infortunio Vojvoda e Zima, spicca l'esclusione di Izzo: il difensore attualmente non rientra nel progetto del tecnico croato. Rimangono fuori dall'elenco anche Zaza, Verdi, Edera e Millico, elementi per i quali il club di via Arcivescovado sta cercando una nuova sistemazione.

