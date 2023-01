Calcio: Juve ko allo Stadium, il Monza fa festa con Ciurria e Dany Mota e sorpassa bianconeri

Torino, 29 gen. - Colpo in trasferta del Monza che vince 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus, già sconfitta in casa all'andata. I brianzoli si portano a quota 25 in classifica in undicesima posizione, scavalcando proprio i bianconeri dodicesimi con 23 punti, dopo i 15 punti di penalizzazione. Ospiti subito dominanti in avvio con Caprari che sbloccherebbe il risultato dopo 10 minuti, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 18' il vantaggio lo firma Ciurria, a fine primo tempo raddoppia Dany Mota dopo un'azione strepitosa di Carlos Augusto. Nella ripresa sale in cattedra Di Gregorio salvando su Locatelli e Di Maria e blindando il successo biancorosso.

Padroni di casa in difficoltà sin dai primi minuti con il Monza che gioca con personalità. Nemmeno la rete annullata a Caprari per fuorigioco abbatte i biancorossi. Al 18' il gol del vantaggio arriva sull'asse Machin-Ciurria, con il primo che spezza in due la difesa dei padroni di casa ocn un'imbucata per il secondo che supera Szczesny.

La reazione bianconera arriva con una mezza girata di Gatti terminata sul fondo dopo una deviazione. Gli ospiti gestiscono senza problemi il possesso del pallone e trovano il raddoppio al 39', quando Carlos Augusto decide di tirar fuori dal cilindro una grande accelerazione: il brasiliano salta mezza difesa juventina per recapitare un pallone perfetto a Dany Mota, che dribbla Szczesny e deposita in rete il 2-0.

La Juventus fatica anche in avvio di ripresa. Soltanto dopo il quinto cambio e con Vlahovic, Milik e Di Maria in campo arriva una reazione: nel giro di tre minuti Locatelli (con un gran tiro a giro) e Milik (botta dal limite) spaventano gli ospiti, salvati da un ottimo Di Gregorio. Il numero 16 si supera deviando in calcio d'angolo anche la conclusione di Di Maria. L'infortunio muscolare di Milik chiude definitivamente le speranza di rimonta, il Monza anestetizza il gioco e conquista la seconda vittoria stagionale contro la Juventus.

