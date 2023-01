Calcio: Juve-Lazio chiude i quarti di Coppa Italia, in quota bianconeri favoriti

Roma, 31 gen. - Parte stasera la tre giorni di quarti di finale di Coppa Italia che definirà il tabellone delle quattro semifinaliste che si contenderanno il trofeo vinto dall'Inter la scorsa stagione. Sarà proprio la formazione di Inzaghi ad aprire il programma martedì sera in una sfida tutta nerazzurra a San Siro contro l'Atalanta. Lautaro e compagni favoriti nella modalità “Passaggio turno” sul circuito Microgame, a 1,45, contro la qualificazione in semifinale dell'Atalanta vista a 2,65. Cerca il secondo ingresso consecutivo nella top-4 del torneo la Fiorentina di Italiano, avanti a 1,55, nella sfida del “Franchi” contro il Torino, proposto a 2,40. Quota bassa per la Roma di Mourinho, come riporta agipronews, favorita all'Olimpico a 1,15 contro il 5 della sorpresa Cremonese. Il match più equilibrato è sicuramente quello dello Stadium tra Juventus e Lazio: i bianconeri, reduci da sette finali nelle ultime otto partecipazioni, vedono il passaggio del turno a 1,60 sul successo biancoceleste fissato a 2,40.

