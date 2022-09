Calcio: Juventus, allenamento a Vinovo con tutta la dirigenza al completo

Torino, 22 set. - Il tecnico della Juvenuts Max Allegri allena i pochi giocatori rimasti a Torino insieme ai ragazzi della Next Gen, l'Under23 a Vinovo. Con lui, riporta Sky Sport, tutti i dirigenti, Da Nedved a Cherubini a Storari. La dirigenza è fisicamente vicina all'allenatore nelle ore più complicate della sua esperienza. Allegri a Vinovo, mentre chi sta recuperando dagli infortuni suda alla Continassa. E le prime indicazioni sono positive per l'allenatore: Locatelli, Rabiot e Alex Sandro sono in fase di recupero, potrebbero essere a disposizione con il Bologna. E rispetto a Monza alla ripresa ci saranno Milik e Cuadrado che erano squalificati. Se aggiungiamo Szczsney in porta, sarebbero 6 cambi rispetto all'ultima bruttissima trasferta di Monza.

