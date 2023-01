Calcio: Juventus, allenamento congiunto con la Next Gen per Cuadrado, Pogba e Vlahovic

Torino, 26 gen. - La Juventus continua a preparare il match contro il Monza in programma domenica 29 gennaio alle ore 15 all'Allianz Stadium. Doppia seduta oggi per i bianconeri alla Continassa. Al mattino al lavoro davanti ai tifosi con la seduta così suddivisa: torelli, fase tattica difensiva a cavallo della metà campo e infine partitella. Nel pomeriggio gruppo diviso in due. Chi ha lavorato al mattino si è dedicato a una sessione di forza in palestra, mentre Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Dušan Vlahović hanno partecipato a un allenamento congiunto con la Juventus Next Gen.

