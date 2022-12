Calcio: Juventus, bookie aprono a un ritorno di Conte per la prossima stagione

Torino, 12 dic. - Il campionato della Juventus, con la partenza a rilento e poi la rimonta, è ancora tutto da scrivere, così come il futuro di Massimiliano Allegri. Con l'addio dell'ormai ex presidente Andrea Agnelli, però, e uno zero alla voce trofei a fine stagione, potrebbe tornare in auge il nome di Antonio Conte, allenatore bianconero tra il 2011 e il 2014 e fautore della rinascita juventina con tre scudetti conquistati in altrettanti campionati. Come riporta Agipronews, a stuzzicare ancor di più la fantasia dei tifosi, la presenza del tecnico pugliese lo scorso weekend nel capoluogo piemontese. Un'idea – quella della reunion Juventus-Conte – presa in forte considerazione anche dai betting analyst di Sisal, che vedono il ritorno a Torino – entro il 31 agosto 2023 - dell'ex capitano e allenatore bianconero a 4 volte la posta, sintomo di una trattativa che potrebbe sbloccarsi presto, anche in virtù del fatto che proprio Conte non ha ancora rinnovato il contratto con il Tottenham in scadenza per il prossimo 30 giugno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA