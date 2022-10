Torino, 31 ott. - La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa a due giorni dal match di Champions League all'Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. I bianconeri hanno lavorato su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con una partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo.

