Calcio: Juventus, Di Maria verso la convocazione contro il Benfica

Torino, 13 set. - Vigilia di Champions League per la Juventus, che mercoledì alle 21 scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Benfica per la seconda gara del gruppo H. I bianconeri, che dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Paris Saint Germain devono cercare di conquistare i tre punti, martedì mattina sono tornati ad allenarsi per la rifinitura. Sia Manuel Locatelli che Adrien Rabiot non si sono allenati: entrambi i centrocampisti sono alle prese con dei problemi muscolari e non saranno a disposizione di Allegri per il match contro i portoghesi. Regolarmente in campo, invece, Angel Di Maria: l'esterno argentino è stato assente negli ultimi due impegni della Juventus contro il Psg e in campionato contro la Salernitana, ma in mattinata ha preso parte alla rifinitura. El Fideo va verso la convocazione ma è da escludere un suo impiego dal primo minuto: qualora ce ne fosse bisogno, Allegri potrebbe decidere di inserirlo a gara in corso. Tra gli assenti figura anche Alex Sandro, le cui condizioni sono da valutare.

