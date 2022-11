Torino, 24 nov. - Amichevole di grande fascino in programma per la Juventus. I bianconeri, il prossimo 17 dicembre, faranno visita all'Arsenal, capoclassifica in Premier League. Teatro della sfida sarà la casa dei Gunners, l'Emirates Stadium, con fischio d'inizio alle 19 italiane. Un test di alto livello per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023, alle 18:30, in casa della Cremonese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA