Torino, 22 dic. - Il terzino della Juventus Next Gen Tommaso Barbieri rinnova fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club bianconero con un post pubblicato sui propri social. Il ragazzo, classe 2002, in stagione ha avuto anche modo di fare il suo esordio in Champions League con la prima squadra sul finale del match contro il Psg dello scorso 2 novembre.

