Torino, 11 ago. - Luca Pellegrini vicino al passaggio dalla Juventus all'Eintracht Francoforte. Domani il 23enne terzino sinistro volerà in Germania per svolgere le visite mediche e firmare poi eventualmente il contratto che lo legherà in prestito al club vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA