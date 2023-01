Calcio: Juventus, Pogba e Vlahovic di nuovo in gruppo

Torino, 16 gen. - La settimana della Juventus inizia in campo con all'orizzonte due sfide in pochi giorni: giovedì 19 gennaio alle 21:00, contro il Monza, inizia la Coppa Italia, poi domenica 22 alle 20:45 all'Allianz Stadium arriverà l'Atalanta.

Doppia seduta per i bianconeri: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Paul Pogba e Dušan Vlahović hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra. Domani, martedì 17 gennaio, al JTC l'appuntamento è fissato per il mattino, per proseguire la preparazione verso il Monza.

