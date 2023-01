Torino, 10 gen. - La settimana di lavoro alla Continassa inizia con una buona notizia per la Juventus. Tra i giocatori in gruppo, infatti, c'era anche Paul Pogba che ha svolto parte dell'allenamento mattutino con il resto dei compagni, come testimoniato dal video pubblicato dalla Juventus sui propri profili social. Una nuova tappa per il centrocampista francese che in stagione non ha giocato alcun match a causa dell'infortunio al ginocchio destro, operato a settembre.

