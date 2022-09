Calcio: Juventus, primo allenamento per Paredes, Bonucci torna in gruppo

Torino, 1 set. - Il giorno dopo la vittoria con lo Spezia all'Allianz Stadium, la Juventus è tornata subito al lavoro: alle porte c'è già la trasferta di sabato a Firenze. Oggi, come sempre in un dopo gara, squadra al lavoro con doppio programma: scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo (esercitazioni sul possesso palla e per la costruzione della manovra in situazione di pressing) per il resto del gruppo, con la prima seduta in bianconero per Leandro Paredes e il ritorno in campo per un allenamento completo per Leonardo Bonucci.

