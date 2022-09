Calcio: Juventus, rientrati Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic

Torino, 29 set. - Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match contro il Bologna che sarà il primo di una serie di impegni ravvicinati che la prossima settimana vedranno i bianconeri affrontare prima il Maccabi Haifa (mercoledì 5 ottobre) in casa e poi il Milan, a San Siro (sabato 8 ottobre). Rientro in gruppo oggi per Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic, rientrati dagli impegni con la nazionali. Il lavoro sul campo è stato incentrato su esercitazioni tecniche su finalizzazione con sviluppo della manovra avanzata e su un lavoro specifico per reparti con focus sulla fase difensiva.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA