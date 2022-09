Calcio: Juventus-Salernitana, il bookmaker 888sport rimborsa le scommesse sulla partita

Rom, 15 set. - Le polemiche su Juventus-Salernitana, partita decisa dal VAR che con un clamoroso errore ha annullato la rete del 3-2 firmata da Milik a tempo praticamente scaduto, non si sono ancora attenuate. Una decisione, quella della squadra arbitrale, che ha avuto ripercussioni sulla classifica della Serie A ma non solo, visto che uno dei principali operatori del mercato come 888sport ha deciso di rimborsare le scommesse sul match.

I 143 giocatori che avevano piazzato una scommessa singola sulla vittoria della Juve per il mercato "1X2" avranno così diritto a un rimborso subito reinvestibile in qualsiasi scommessa presente nell'offerta del bookmaker. Il totale del bonus pagato sarà di 8.882 euro, (neanche a farlo apposta, una cifra con tre 8!), che verranno distribuiti ai giocatori venerdì in modo da poterla reinvestire, volendo, già nella prossima giornata di Serie A o su tutti gli altri campionati offerti dal palinsesto 888.

