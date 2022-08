Torino, 29 ago. - Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved in un locale di Torino tra balli e palpatine hot. Il video privato è comparso su Tik Tok e sta spopolando in rete. L'ex pallone d'oro è stato pizzicato durante una serata di divertimenti sfrenati insieme a tre ragazze. Il numero 2 bianconero non si è sottratto al trenino con le ragazze e ha messo le mani sul seno di una di loro tra smorfie, battute e risate.

