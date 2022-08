Torino, 11 ago. - Prima giornata in bianconero per Filip Kostic, che questa mattina è atterrato a Torino poco prima delle 11 per iniziare la sua avventura con la Juventus. Il 29enne esterno serbo si è poi diretto al JMedical per svolgere le visite mediche di rito che sono ancora in corso. Prima di entrare si è anche fermato per alcune foto con i tifosi.

