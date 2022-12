Calcio: Kjaer, 'fatti troppi errori tecnici ma miglioreremo per il campionato'

Eindhoven, 30 dic. - “Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto la squadra lavorare bene in tutti gli allenamenti, però elle ultime tre partite abbiamo perso, questo è da cambiare. Miglioreremo per il 4 gennaio". Così il difensore del Milan Simon Kjaer, ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko per 3-0 in amichevole contro il Psv Eindhoven. "Abbiamo ancora tutto da giocarci, siamo il Milan, abbiamo vinto lo Scudetto l'anno scorso, sono sicuro che i tifosi saranno con noi fino alla fine e gli daremo delle soddisfazioni", aggiunge il 33enne danese.

