Calcio: Kulusevski, 'ero terrorizzato dalla Premier League, grato a Conte e Paratici'

Roma, 28 dic. - "Ero nervoso, terrorizzato. Andavo in Premier League, dove tutto è più veloce e tutti sono molto più forti. Avevo giocato male alla Juventus, non sapevo cosa sarebbe stato di me... Per fortuna sono arrivato in una società che mi conosceva, ho trovato Conte che mi avrebbe voluto già un paio d'anni prima quando allenava l'Inter e un direttore sportivo come Paratici che mi aveva preso alla Juventus, sapevano di cosa ero capace". Così l'attaccante del Tottenham Dejan Kulusevski in un'intervista a 'Aftonbladet', in occasione della consegna del pallone d'oro svedese 2022. "Sarò sempre grato a loro, mi hanno aiutato molto soprattutto nel primo mese. Ora non ho più dubbi, so cosa sto facendo, è la cosa giusta", aggiunge l'ex giocatore della Juventus.

