Calcio: l'Aston Villa annuncia Emery, che lascia il Villarreal

ROMA, 24 OTT - L'allenatore spagnolo Unai Emery sarà dal 1 novembre prossimo il nuovo allenatore dell'Aston Villa, in Premier League. Lo ha annunciato il club inglese che la scorsa settimana ha esonerato il manager Steven Gerrard dopo una sconfitta 3-0 con il Fulham. Il 50enne Emery lascerà pertanto la panchina del Villarreal, che a sua volta ha annunciato la decisione del tecnico il quale terrà domani una conferenza stampa per congedarsi da un club che ha portato alla conquista dell' Europa League nel 2021 alle semifinali di Champions nella scorsa stagione. Secondo i media spagnoli, l'ex tecnico dell'Arsenal tornerà in Inghilterra per firmare un contratto quadriennale, con opzione per il quinto, con uno stipendio netto di oltre sette milioni di euro a stagione. Per liberarlo dalla panchina del Villarreal, gli inglesi hanno pagato una clausola rescissoria clausola di sei milioni e, oltre al denaro, hanno messo sul piatto anche notevoli promesse sul fronte del mercato e del progetto sportivo. Il 'Sottomarino giallo' affiderà intanto la squadra a Miguel Angel Tena in attesa di trovare un sostituto che avrà tempo di prendere le redini grazie alla pausa per i Mondiali.

