Calcio: l'Empoli fugge ma il Torino la riprende, al Castellani finisce 2-2

Empoli, 28 gen. - Pareggio per 2-2 tra Empoli e Torino nel primo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A. Partita dai due volti al Castellani: deludente nella prima frazione, sbloccata solo da un colpo di testa al 37' del difensore Luperto, al primo squillo in Serie A. Scoppiettante nella ripresa: il Torino si scuote con i cambi, ma il palo e Vicario fermano prima Ricci e poi Miranchuk. I padroni di casa sembrano chiudere il match con uno splendido gol di Marin al 69', ma i granata trovano la rimonta in 3 minuti tra l'82' e l'85' con due belle giocate di Ricci e Sanabria e sfiorano al 90' la clamorosa vittoria ma il palo ferma Miranchuk.

In classifica la squadra di Juric è ottava con 27 punti, uno in più di quella di Zanetti nona insieme al Bologna. Il vento è uno dei protagonisti del match e condiziona soprattutto i primi minuti di gioco con le due squadre che hanno bisogno di tempo per prendere le misure in campo. Nei primi 25 minuti si registrano un tiro inoffensivo per parte, prima con Bandinelli per gli azzurri e poi con Radonjic per i granata.

Il primo vero tiro in porta del match è però dell'Empoli che con Marin impegna Milinkovic-Savic costretto a deviare lateralmente il tiro del regista empolese. L'episodio che cambia il volto della prima frazione arriva al 37', quando Rodriguez regala un angolo all'Empoli. Marin batte benissimo dalla sinistra a rientrare e trovare la testa di Luperto, bravo ad anticipare tutti e mettere alle spalle di Milinkovic.

A inizio ripresa Juric cambia subito sia Seck che Linetty, entrano Sanabria e Lukic. Dopo appena dieci minuti altri due cambi con gli ingressi Miranchuk e Singo per Radonjic e Bayeye. Quattro cambi ravvicinati per provare a cambiare anche l'esito della partita. Ricci va vicino al gol colpendo un clamoroso palo con un colpo di tacco al volo in anticipo su Cacace. Poi è Miranchuk con un tiro a giro a impegnare seriamente Vicario costretto al grande intervento. Nel miglior momento granata però, colpisce di nuovo l'Empoli, questa volta con Marin che da assist man si trasforma in bomber con un tiro fortissimo dai 25 metri.

Gli ospiti aumentano i giri alla ricerca dell'occasione per riaprire il match. Ci pensa l'ex Ricci che da migliore in campo per il Toro, calcia sfruttando una deviazione di Schuurs e batte Vicario riaprendo il match. Ci mette tre minuti Sanabria a pareggiare: raccoglie al limite su assist di Miranchuk e poi calcia forte sul secondo palo segnando il 2-2.

L'Empoli si chiude nella propria metà campo e il Torino prova a ribaltarla definitivamente e al 90' Miranchuk si mette in proprio calciando di nuovo a girare e colpendo il secondo palo per i granata nel corso della gara. Gli ospiti hanno più benzina ma nonostante il pressing degli ultimi minuti, quella del russo è l'ultima vera occasione e alla fine le due squadre ottengono un punto che non soddisfa nessuna delle due squadre.

