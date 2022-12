Calcio: l'Inter batte il Sassuolo 1-0 in amichevole al Mapei Stadium, decide Dzeko

Reggio Emilia, 29 dic. -Un gol di Edin Dzeko al 18' della ripresa su assist di Bastoni consente all'Inter di vincere 1-0 sul Sassuolo nell'ultima amichevole prima della ripartenza del campionato disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di Inzaghi gioca meglio, crea più occasioni e offre quasi 90 minuti a Lukaku, ancora in cerca della condizione migliore. Apprensione per Mkhitaryan per un principio di lombalgia. Nel Sassuolo si rivede Romagna, a riposo Berardi e Laurienté, botta alla testa per Pinamonti.

