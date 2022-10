Calcio: l'Udinese blocca la Lazio sullo 0-0, nono risultato utile di fila per i friulani

Roma, 16 ott. - Termina in parità lo scontro di alta classifica dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. Nessun gol e un punto a testa che permette ad entrambe di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi: sono cinque per i biancocelesti (4 successi e un pari) e addirittura nove (6 vittorie e 3 pareggi) per i friulani. Preoccupazione tra i padroni di casa per l'infortunio muscolare di Immobile, sostituito alla mezz'ora da Pedro e da valutare nei prossimi giorni. Gli uomini di Sarri, così come quelli di Sottil, vanno dunque a quota 21 punti, restando al 3° posto e in piena zona Champions League.

Anche senza reti le due squadre danno vita a una partita piacevole: i padroni di casa palleggiano, cercando strappi e accelerazioni sulle corsie esterne, i bianconeri invece attendono sfruttando la maggiore fisicità in mezzo al campo. La prima palla gol capita a Samardzic, col tedesco che spedisce la conclusione dal limite sulla traversa. Un brivido che sveglia la Lazio che reagisce con la doppia occasione non sfruttata da Felipe Anderson e con il colpo di testa di Milinkovic-Savic sul classico inserimento sul quale Silvestri interviene con tempestività. La brutta notizia per Sarri arriva alla mezz'ora con Ciro Immobile costretto ad uscire dal campo per un problema ai flessori della coscia sinistra.

La stessa sorte tocca a Becao nella ripresa, costretto ad uscire dopo aver recuperato proprio per la sfida coi biancocelesti. Le occasioni non mancano nemmeno nella ripresa: Udogie da due passi spreca tutto al 60', Pereyra al 72' si deve arrendere davanti a un ottimo intervento di Provedel. Con il passare dei minuti la gara si assesta su ritmi più bassi e vive sulle giocate dei singoli, come quella di Deulofeu che a cinque minuti dal termine prova a gelare l'Olimpico con una girata da posizione defilata che si stampa sulla traversa, con il legno a salvare la Lazio per la seconda volta nell'arco dei 90'. Sipario.

