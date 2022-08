Calcio: la Cremonese difende Radu, 'siamo uniti in campo e fuori'

Cremona, 16 ago. - La Cremonese difende Ionut Radu. Dopo il clamoroso errore del portiere durante la gara contro la Fiorentina (che ha vinto poi allo scadere, per 3-2), il club grigiorosso ha pubblicato un post sui social in difesa dell'estremo difensore romeno: "Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo". Concetto ribadito in un altro post: "L'abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA