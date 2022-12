Torino, 24 dic. - La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra. La ripresa è fissata per il 27 dicembre, ma oggi al centro sportivo bianconero si è visto Paul Pogba che prosegue il suo lavoro di recupero. Il numero 10 juventino ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in allenamento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA