Calcio: La Russa, 'al derby Milan favorito ma deve pedalare'

Roma, 2 set. "Chi vince il derby della Madonnina? Loro sono i campioni, non so quanto meritatamente, e dunque sono i favoriti: si arrangino vediamo se sono capaci di vincere. Dovranno pedalare". Ignazio La Russa, notoriamente tifoso nerazzurro, conversando con l'Adnkronos usa la scaramanzia alla vigilia del primo derby tra Milan e Inter.

"Per noi l'assenza di Lukaku -ragiona poi- da un lato è un danno, dall'altro ci consente di giocare con il modulo consolidato dell'anno scorso. Non è un guaio così grosso, non era ancora al massimo della forma. Il mio uomo-derby sarà Dumfries, conto molto su di lui, so che farà una grande partita".

