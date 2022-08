Barcellona, 4 ago. - Frenkie De Jong verso la permanenza al Barcellona. A dirlo è il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, che intervistato dal 'New York Times' chiude la porte ad una cessione del 25enne olandese, nel mirino di Manchester United e Chelsea: "Frenkie non è in vendita, è un giocatore che apprezziamo. Dovrebbe aiutare il club abbassandosi il salario, ma ha un contratto con noi e lo rispetteremo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA