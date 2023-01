Calcio: Lazio; esami strumentali per Immobile

ROMA, 25 GEN - Mattinata di esami clinici e strumentali per il capitano della Lazio, Ciro Immobile, alla clinica Paideia. Il bomber si è infortunato al flessore nella trasferta di Reggio Emilia dello scorso 15 gennaio e, si spiega nel bollettino medico biancoceleste, proseguirà nel suo programma riabilitativo personalizzato venendo sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Sarri si augura di recuperarlo per le sfide con Atalanta e Cluj (11 e 16 febbraio), se non addirittura per la trasferta di Verona (6 febbraio).

