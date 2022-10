Calcio: Lazio, Immobile sta meglio, la lesione è cicatrizzata ma difficile presenza nel derby

Roma, 31 ott. - Giornata di esami medici per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, infatti, è stato sottoposto a dei controlli a causa della lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Lazio-Udinese del 16 ottobre. Le analisi hanno confermato i progressi: la lesione è cicatrizzata e Immobile sta anticipando i tempi di recupero (all'inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo esame). Ora inizierà ad aumentare i carichi di lavoro e bisognerà valutare quale sarà la reazione sotto sforzo. L'obiettivo è quello di tornare a disposizione per le ultime due partite prima della sosta: magari uno spezzone di gara contro il Monza e poi la Juventus. La sua presenza nel derby è quasi impossibile, ma tutto è strettamente legato anche a come reagirà in questa settimana in cui inizierà a forzare. Prima degli esami il bomber di Torre Annunziata si era lasciato andare ad un cauto ottimismo. "Sto bene. Se ci sarò nel derby contro la Roma? Speriamo...".

