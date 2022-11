Calcio: Lega Serie A, 7 club lasciano Assemblea prima dell'inizio

Milano, 22 nov. Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata per oggi pomeriggio nella sede di via Rosellini, a Milano. Presenti 12 club, anche se inizialmente in sede c'erano anche i rappresentanti di altri sette club come Inter, Milan, Juventus, Fiorentina, Roma, Napoli e Monza che se ne sono andati via prima del via per cause ancora da chiarire. Unica società assente il Torino. Ad ogni modo in base allo Statuto l'assemblea può essere ritenuta valida con 11 società presenti.

