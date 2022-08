Calcio: Lewandowski, 'al Barcellona mi sento come un bimbo con un giocattolo nuovo'

Barcellona, 8 ago. - "Non mi aspettavo di vedere così tanti tifosi alla presentazione. Non importa se ce n'erano di più rispetto ad altri giocatori come Ronaldinho o Ibrahimovic, quelli erano altri tempi. Però è stato bello, un'esperienza che rimarrà per sempre. Avevo bisogno di questo cambiamento, di questo trasferimento in un altro Paese e in un altro club. Mi sento come un bambino che ha un nuovo giocattolo". Lo dice il nuovo attaccante del Barcellona Robert Lewandowski nel corso di un'intervista a Sport1.

Pubblicità

"Il Bayern e la città di Monaco significano molto per me, le mie due figlie sono nate lì e abbiamo salutato tutti. Quello che abbiamo vissuto insieme in otto anni nessuno può portarcelo via, il Bayern sarà sempre nel mio cuore", aggiunge il 33enne polacco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA