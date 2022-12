Calcio: Lewandowski, 'Messi favorito per il pallone d'oro, in futuro vorrei giocare con lui'

Roma, 27 dic. - "Leo Messi è il favorito. Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club (Mbappé, ndr), ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà questa edizione e Messi è di sicuro al top". Lo dice l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski in merito al vincitore del prossimo pallone d'oro. "Se mi piacerebbe giocare con lui prima di ritirarmi? Non dipende da me. Adesso gioca più come trequartista e di sicuro è il calciatore con cui qualsiasi attaccante vorrebbe giocare", aggiunge il 34enne polacco al 'Mundo Deportivo'.

