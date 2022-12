Calcio: linee guida Agcom, Serie A potrà vendere diritti per diretta delle partite su siti di betting

Roma, 16 dic. - Considerando il divieto di pubblicità e sponsorizzazione del gioco del Decreto Dignità, "la Lega Calcio Serie A si riserva di commercializzare i diritti di betting", sia "a livello nazionale che internazionale", con "modalità scelte a discrezione della Lega Calcio Serie A". Come riporta Agipronews, è quanto si legge nelle linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi approvate dall'Agcom e relative alle stagioni sportive 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Lo stesso discorso vale anche per i "diritti connessi al Metaverso e per la realizzazione di Non Fungible Tokens (i 'certificati digitali' che identificano in modo non replicabile la proprietà di un prodotto digitale, ndr), nonché per eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione".

Pubblicità

Per 'diritti di betting', chiarisce l'Agcom nelle linee guida, "si intendono i diritti a trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni lecite nel settore delle scommesse".

L'Agcom "si riserva di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega delle condizioni economiche" stabilite nel tariffario e relativa "al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA