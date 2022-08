Roma, 28 ago. - Il Liverpool è già al lavoro per un colpo di mercato per gennaio. Secondo Football Insider, infatti, gli inglesi avrebbero già un accordo verbale con il Borussia Dortmund per Jude Bellingham, 19enne di talento inglese: possibile possa concretizzarsi nella finestra di mercato invernale.

