Calcio: Luis Alberto, 'si parla troppo del mio rapporto con Sarri, io penso a lavorare'

Roma, 23 gen. - "Si parla troppo spesso del mio rapporto con il mister, io penso solo a fare il mio lavoro ogni giorno al meglio, a rimanere concentrato e con la testa libera per aiutare la squadra a vincere più partite possibili". Lo dice il centrocampista della Lazio Luis Alberto, in merito al suo rapporto con il tecnico Maurizio Sarri, in un'intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste nel match program preparato per la sfida contro il Milan. "Le vittorie contro Sassuolo e Bologna ci hanno dato tanta fiducia, soprattutto perché venivamo dalle partite contro Lecce ed Empoli, giocate bene ma che non siamo riusciti a portare a casa -aggiunge il trentenne spagnolo-. Adesso dobbiamo continuare così puntando sempre al massimo in ogni gara, fino alla fine. Sarà dura, parliamo dei campioni d'Italia. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra fortissima".

