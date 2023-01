Calcio: Maldini, rinnovo Bennacer? Nelle prossime 24-36 ore

MILANO, 11 GEN - "Settimana decisiva per il rinnovo di Bennacer? Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini a Mediaset poco prima del match di Coppa Italia contro il Torino. "Come procede la trattativa per il rinnovo di Leao? Ci stiamo sentendo - aggiorna Maldini - ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell'ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c'è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest'anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C'è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare hanno rinnovato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA