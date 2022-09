Calcio: malore allo stadio, muore tifoso del Catanzaro

CATANZARO, 25 SET - Un tifoso del Catanzaro, Massimiliano Fedeli, di 52 anni, è morto ieri sera mentre allo stadio Ceravolo assisteva all'incontro tra la squadra giallorossa ed il Messina, vinto dai calabresi per 3-0. Fedeli ha accusato un infarto poco dopo l'inizio della partita. L'intervento del 118 e la corsa in ospedale si sono rivelati inutili. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in un post su Facebook, ha parlato di "domenica triste a causa della prematura scomparsa di Massimiliano Fedeli", esprimendo alla sua famiglia le sue "più sentite condoglianze e vicinanza".

