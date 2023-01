Manchester, 23 gen. -Colpo in prospettiva per il Manchester City. La formazione allenata da Pep Guardiola ha infatti annunciato di aver ingaggiato dal Velez Sarsfield Maximo Perrone. Il promettente centrocampista si unirà alla sua nuova squadra al termine del campionato Sudamericano Under 20.

