Calcio: Manchester United, ufficiale l'accordo con l'Ajax per Antony, in corso le visite mediche

Manchester, 30 ago. -Antony è un nuovo calciatore del Manchester United. Ad annunciarlo è il club inglese con una nota: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento di Antony. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche e sono in fase di definizione i termini personali col ragazzo e il nulla osta internazionale". Non ufficializzate le cifre dell'operazione ma la stampa inglese parla di circa 95 milioni di euro versati dai red devils nelle casse dei lancieri.

