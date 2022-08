Calcio: Mancini, 'corsa scudetto? Milan, Inter e Juve davanti a tutte'

Roma, 10 ago. - "Le mie favorite? Milan, Inter e Juventus davanti a tutte. Poi vedo Roma e Napoli". Così il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini in merito alla corsa scudetto. "Il calcio vero deve cominciare, ma l'estate dei rossoneri ha trasmesso segnali confortanti -aggiunge Mancini alla 'Gazzetta dello Sport'-. Hanno Leao che può crescere ancora tanto e lo stesso vale per Tonali, per entrambi dovrà essere la stagione decisiva. I nerazzurri hanno sempre la stessa difesa e i 3 punti porteranno altra concentrazione, mentre Lukaku in Italia fa la differenza. In più, se Gosens fa il Gosens, a sinistra l'Inter non perde molto. Io guardo a Bastoni che può diventare un grandissimo difensore, ma deve darci dentro. Per lui deve essere una stagione importante. Alla Juventus l'infortunio di Pogba ha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Lo abbiamo visto contro l'Italia quanto è forte. Io la Juve la metto sempre tra le favorite. Chiesa? Va aspettato senza fretta, a dicembre o a gennaio, immagino e poi la Juve diventerà un'altra cosa".

Pubblicità

Cosa chiedo alla Serie A? "Che Ciro Immobile continui a segnare tanti gol; che Pinamonti, se va al Sassuolo, come leggo, possa disputare un ottimo campionato; che i giovani, come Fagioli, possano trovare spazio per crescere in esperienza e in personalità; che gli allenatori cerchino un gioco coraggioso e divertente; che la gente possa appassionarsi e trovare nel calcio uno svago in un momento socialmente non facile; che gli arbitri possano svolgere serenamente il loro mestiere e che gli stadi siano sempre luoghi di rispetto e di sportività. Buon campionato a tutti", conclude il ct azzurro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA