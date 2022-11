Calcio: Mancini fa 56 panchina azzurre, 'bello raggiungere Lippi e Prandelli'

Roma, 15 nov. Il ct azzurro Roberto Mancini si appresta a tagliare il traguardo delle 56 panchine in azzurro, eguagliando Marcello Lippi e Cesare Prandelli: davanti restano Vittorio Pozzo (95) ed Enzo Bearzot (88). "Mi fa piacere raggiungere Marcello, che è stato un grande allenatore, e Cesare. Speriamo di farne di più anche se per arrivare a quei due è abbastanza lunga". L'Italia costretta a fare da spettatrice in Qatar, l'Italia chiuderà il suo 2022 con i test contro Albania, domani, e Austria, domenica. "Anche se sono due amichevoli, si tratta di due partite importanti per noi, per provare qualche giocatore nuovo, giovane, quindi valuteremo quei giocatori che ancora non conosciamo benissimo".

Due gare che offriranno al Mancini la possibilità di allargare il gruppo anche in vista di marzo, quando scatteranno le qualificazioni agli Europei. Nel girone degli azzurri anche Macedonia e Inghilterra: "Il destino è sempre così - commenta il tecnico ai microfoni ufficiali della Figc ricordando gli ultimi precedenti con le due nazionali in questione - Quella con la Macedonia è stata una partita assurda, che credo capiti una volta ogni 100 anni e purtroppo è capitata a noi. Sarà un gironr abbastanza duro ma gironi facili non ce ne sono, avremo subito l'Inghilterra alla prima giornata e poi vedremo, ma ci sarà da lottare".

