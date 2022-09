Calcio: Mancini, 'mondiale brucia ancora, punteremo a vincere nel 2026'

Roma, 28 set. - "Stiamo lavorando, purtroppo soffriremo fino a dicembre, la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale non mi passa. È stata totalmente ingiusta, ma le sconfitte vanno affrontare. Non meritavamo di rimanere fuori dal Mondiale, ma purtroppo è andata così". Così il ct dell'Italia Roberto Mancini nel suo intervento a Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.

Pubblicità

"Final Four in Nations? Non era facile, i ragazzi hanno messo tutto. L'Inghilterra rischia di vincere il Mondiale, ha una rosa incredibile, l'Ungheria è squadra molto fisica”, spiega Mancini che sul futuro della Nazionale azzurra sottolinea: "Bisogna dare più fiducia ai giovani, ripartire da loro. Io non sono stato un calciatore modello in Nazionale? È vero, anche per questo capisco i ragazzi, le porte della Nazionale sono aperte a tutti anche a chi ha avuto comportamenti non giusti: basta scusarsi con la squadra e tornare".

Per chiudere il ct rivela i motivi che lo hanno spinto a rimanere in azzurro nonostante la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar: "Tutti intorno a me erano molto positivi. Vincere con la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, dare una gioia così gli italiani è incredibile, adesso dobbiamo aspettare 4 anni. Punteremo a vincere il prossimo Mondiale in America".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA