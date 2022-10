Calcio: Marchisio, 'Juve caduta più volte ma si è sempre rialzata'

Torino, 12 ott. - "A cosa serve in questo momento sparare sentenze e cercare a tutti i costi un colpevole? Anche quando crediamo che nulla funzioni e tutto sembra compromesso, non dobbiamo mai scordarci chi siamo". Così su Instagram l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in merito alla crisi della squadra bianconera, sconfitta ieri in Champions League dal Maccabi Haifa e a un passo dall'eliminazione. "Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati e ogni volta abbiamo scritto la storia", aggiunge Marchisio.

